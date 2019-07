Afef nozze a sorpresa con Alessandro dal Bono

Fonte : people24.myblog

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Un matrimonio è previsto aper quest’anno, quello fra l’ex top modelJnifen, e il suo nuovo compagno, il managerdaldalè un manager a capo di un colosso della farmaceutica, e come svela “Chi”, avrebbe scelto di farle la proposta regalandole durante una romantica mancanza a Positano un importante anello di brillanti. La risposta diè stata naturalmente positiva e i due dovrebbero convolare a giusteappunto entro la fine dell’anno. Per l’ex top model saranno le quartesi è sposata una prima volta, giovanissima, quando ancora viveva in Tunisia. In Italia, ha sposato l’avvocato Marco Squatriti, e poi Marco Tronchetti Provera, con cui ha avuto una relazione durata 20 anni, di cui 17 di matrimonio, terminata col divorzio di novembre.

Si24it : #Afef si sposa con #AlessandroDalBono, #TronchettiProvera si consola con una modella russa - Si24… - mimmosid1 : RT @CarloBarbagli: Marco Tronchetti Provera in compagnia di una giovane russa, Afef verso le quarte nozze... Redistribuzione della ricchezz… - LieraMarco : Redistribuzione delle ricchezze a gogo. Altro che imposte patrimoniali. -