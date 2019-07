Tidei | cura Zingaretti efficace | vicini ad uscita da commissariamento

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “Come ha dichiarato oggi il presidente della sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti Roberto Benedetti, la Regione e’ vicina ad uscire daldella sanita’ risalente a ben undici anni fa. Dopo stagioni di sprechi e inefficienze, abbiamo raggiunto equilibrio e sostenibilita’ grazie allae al lavoro del centrosinistra. Un lavoro portato avanti con tenacia, nonostante il fardello pesante ereditato dalle precedenti amministrazioni di centrodestra. Il buon lavoro fatto sui territori non solo ha portato a rimettere i conti in ordine ma anche a una maggiore qualita’ nei servizi e a maggiori investimenti per l’ammodernamento tecnologico ed edilizio delle strutture ospedaliere. Questo non vuol dire che sono state risolte tutte le criticita’ del sistema sanitario: resta ancora molto da ...