The Church in the Darkness arriverà ad agosto su PC | PlayStation 4 | Xbox One e Nintendo

(Di martedì 23 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa, Fellow Traveller e Paranoid Productions sono orgogliosi di annunciare che il loro titolo stealth Thein thesarà disponibile a partire dal 2per4,One,Switch e PC.In Thein thei giocatori vestiranno i panni dell'ex poliziotto Vic che dovrà infiltrarsi nel complesso di Freedom Town alla ricerca del nipote. Il complesso gestito da Rebecca e Isaac Walker, cela una serie di misteri e starà al giocatore scoprire i piani di questa setta.Spetterà a voi quindi intrufolarvi nel complesso senza essere scoperti, scoprire la verità trovando indizi e chiacchierando con i membri della setta, cercando informazioni sui fondatori e trovando infine Alex, il nipote.Leggi altro...

