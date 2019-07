Spagna,Sanchez perde primo voto fiducia

Il premier spagnolonon ha passato ildi. Il leader socialista ha ottenuto 124 voti a favore e 170 contrari, mentre gli astenuti sono stati 52. Giovedì è programmato un nuovo: abasterà la maggioranza semplice per essere incaricato premier. La sinistra radicale di Podemos si è astenuta. "Un gesto per facilitare i negoziati", spiega la portavoce, lasciando aperto uno spiraglio per trovare un accordo per la formazione di un governo di coalizione.(Di martedì 23 luglio 2019)