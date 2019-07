Raffaele Cantone lascia l' Autorità anti-corruzione | Voglio rientrare in

Fonte : repubblica

(Di martedì 23 luglio 2019) L'addio annunciato in una lettera: "Non posso più restare spettatore. L'Anac è un patrimonio per il Paese ma non è apprezzata come dovrebbe". La ministra Bongiorno: "importante ma serve rapidità, non si può bloccare tutto"

chedisagio : ?? Raffaele Cantone lascia l'Anticorruzione: «mutato atteggiamento verso l'Anac». Questa è una bella botta per il g… - Agenzia_Ansa : Raffaele #Cantone lascia l'#Anac e rientra in magistratura. 'Ciclo si è chiuso, mutato l'approccio verso l'Autorità… - AnnaAscani : Grazie a Raffaele #Cantone per il lavoro straordinario che ha fatto in questi anni con ANAC. I grillini che per ann… -