Giochi Pokémon Nintendo Switch : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi proponiamo i migliori Giochi Pokémon Nintendo Switch disponibili in commercio. Il franchise dei Pokémon è sicuramente uno dei più longevi del mondo videoludico. I piccoli mostriciattoli hanno appassionato tantissimi leggi di più...

Giochi Dragon Ball Nintendo Switch : i migliori da comprare : In questa guida d’acquisto vi proponiamo i migliori Giochi Dragon Ball Nintendo Switch disponibili attualmente. Uno dei manga che ha riscosso un enorme successo è sicuramente l’opera del maestro Akira Toriyama. Con il passare del leggi di più...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch - secondo il presidente di Inti Creates : PS5 e Xbox Scarlett debutteranno nei negozi durante il corso del 2020, segnando l'inizio di una nuova generazione videoludica. A parte la presenza di un SSD e dei chip AMD con architettura Zen 2, al momento le informazioni sulle due console sono ancora troppo esigue per farsi un'idea precisa sulla direzione presa da Microsoft e Sony per la next-gen.A prescindere dai piani delle due compagnie, secondo il presidente di Inti Creates, Takuya Aizu, ...

Nintendo Switch : al via una class action per il "Joy-Con Drift" : Lo studio legale statunitense Chimicles, Schwartz Kriner & Donaldson-Smith ha registrato ufficialmente una class action contro Nintendo of America per il problema noto come "Joy-Con Drift" che sta affliggendo un numero considerevole di possessori di Nintendo Switch.Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in un precedente articolo, una console che manifesta il Joy-Con Drift registra dei movimenti da parte della levetta analogica di uno dei due ...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch : Con PS5 e Xbox Scarlett che scalpitano ai box, pronte a esordire, la nuova generazione videoludica è ormai praticamente dietro l'angolo. Certo, manca ancora relativamente tanto all'effettivo approdo delle nuove piattaforme videoludiche targate Microsoft e Sony sul mercato, con quella statunitense che ha già una finestra di lancio (fine 2020) e quella nipponica che non mancherà di adeguarsi a breve. Ma quale potrebbe essere la formula del ...

Migliorati i caricamenti di Crash Team Racing Nitro-Fueled su Nintendo Switch : Crash Team Racing Nitro-Fueled si è aggiornato su Nintendo Switch e se i possessori della console ibrida prima lamentavano dei tempi di caricamento eccessivamente lunghi, ora la situazione sembra essere cambiata decisamente in positivo.Il Team di sviluppo è infatti intervenuto sul problema con un aggiornamento, ovvero la nuova patch 1.0.5, la quale sfrutta la Boost Mode di Switch per accorciare sensibilmente i tempi di caricamento.Come possiamo ...

Nuovo volantino Euronics al 50% dal 20 luglio : sconti su PS4 - Nintendo Switch e tanti giochi : Un Nuovo volantino Euronics è appena sbarcato in città, e porta doni golosi anche per tutti gli appassionati di videogiochi. La celebre catena di elettronica di consumo ha infatti dato il via ad una promozione inedita sui suoi listini, denominata 50 prodotti al 50% e valida tanto per gli acquisti online quanto per quelli effettuati nei diversi punti vendita disseminati sullo Stivale. Le offerte di Euronics sono attive da oggi, 20 luglio, e ...

Controller Nintendo Switch : le migliori da comprare : Se siete soliti giocare alla vostra console seduti comodamente sul divano, è importante scegliere il miglior Controller Nintendo Switch perfetto per le proprie esigenze. In questa guida vi proponiamo i migliori modelli disponibili attualmente in leggi di più...

Dock Nintendo Switch : le migliori da comprare : In questa guida vi aiuteremo a scegliere la miglior Dock Nintendo Switch perfetta per le vostre esigenze. Gli stand per smartphone e tablet (tra cui la Nintendo Switch) sono degli oggetti molto comodi che vi leggi di più...

MicroSD Nintendo Switch : le migliori da comprare : In questa guida vi consiglieremo le migliori MicroSD Nintendo Switch disponibili attualmente sul mercato. Prima di procedere con la nostra selezione però, analizzeremo insieme tutte le caratteristiche da tenere in considerazione al momento dell’acquisto. Oltre leggi di più...

DC Universe Online per Nintendo Switch ha una data di uscita : Il popolare free to play a tema supereroi DC Universe Online sbarcherà presto anche su Nintendo Switch questo 6 agosto, l'annuncio arriva direttamente dagli sviluppatori di Daybreak Game Company. Il gioco è stato pubblicato inizialmente nel 2011 su PS3 e PC seguito a ruota dalle versioni Xbox One e PS4 qualche anno dopo. I giocatori non potranno trasferire eventuali account di altre piattaforme su Switch, questo perché la nuova versione girerà ...

Redeemer : Enhanced Edition ora disponibile per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che l'action brawler, Redeemer: Enhanced Edition, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli, tra cui le considerazioni degli sviluppatori e un interessante video trailer:Leggi altro...

Cities : Skylines – L’edizione fisica per Nintendo Switch disponibile da oggi : Paradox Interactive ha oggi annunciato che Cities: Skylines, sviluppato da Tantalus Media, è ora disponibile in edizione fisica per Nintendo Switch in tutto il mondo. Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition, è il primo titolo del publisher ad arrivare su una piattaforma portatile e intratterrà i giocatori ovunque con il suo gameplay di alta qualità. Versione moderna del classico city builder ...

Nintendo Switch : i giocatori continuano a segnalare il problema noto come "Joy-Con Drift" : Mentre le ultime notizie relative a Nintendo Switch ci parlavano dell'ottimo andamento della console, diventata la più venduta nel 2019, ecco che dalle pagine di Kotaku apprendiamo di un fastidioso problema che continua ad affliggere i giocatori.Si tratta del problema noto come "Joy-Con Drift" che, in realtà, era stato segnalato già dagli utenti nel mese di aprile ma, a quanto pare, Nintendo non ha ancora rimediato al malfunzionamento.Ma cosa si ...