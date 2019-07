Legge nuova | relatore vecchio | Pillon scriverà un nuovo ddl sull' affido condiviso

E-book - la nuova Legge sugli sconti penalizza tutta l’editoria : La nuova legge “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura” approvata alla Camera e che ora dovrà passare al vaglio del Senato, a mio avviso, penalizza tutto il settore. In particolare, l’articolo 8 annuncia che gli sconti potranno essere al massimo del 5% per raggiungere il 15% per i libri di testo. Inoltre, prevede che le case editrici, per un solo mese all’anno, potranno offrire sconti fino al 20%, con esclusione dei ...

Codice Rosso è la nuova Legge per tutelare le donne : Michelle Hunziker ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale una notizia che sarà di sollievo per tutte le donne, in particolare quelle vittime di violenza. In un video ha infatti spiegato il successo raggiunto con la sua associazione Doppia Difesa: l'approvazione alla camera della proposta di legge 1455, denominata "Codice Rosso". legge Codice Rosso: in cosa consiste L'obiettivo che si prefissa la legge è quello di rafforzare le tutele ...

Cosa prevede la nuova Legge contro la violenza sulle donne : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il revenge porn, ovvero la pubblicazione e diffusione di materiale privato con contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta, ora è punito ufficialmente anche in Italia. Il Senato ha approvato in ultima lettura il cosiddetto Codice rosso, il disegno di legge contro la violenza domestica e di genere, con 197 sì e 47 astenuti. ...

Guida Apex Legends Stagione 2 : Wattson - come utilizzare al meglio la nuova Leggenda : Finalmente Respawn Entertainment ha reso disponibile Apex Legends Stagione 2 per tutti i giocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One. come il nome suggerisce, si tratta della seconda Stagione della Battaglia Reale a marchio Electronic Arts, tanto desiderata quanto necessaria per dare uno scossone al titolo e rimetterlo fianco a fianco al rivale diretto Fortnite. Apex Legends Stagione 2 fa dunque rima con novità, che dal 2 luglio animano il ...

Concerti - biglietti nominali obbligatori dal primo luglio : ecco cosa cambia con la nuova Legge : Riflettori puntati sulla legge 145, approvata lo scorso dicembre, che forse ai più non dice nulla, ma è in realtà molto importante sia per l’industria della musica dal vivo, sia per chi è appassionato di Concerti e acquista i biglietti. Per combattere la rivendita attraverso canali non ufficiali di biglietti a prezzi gonfiati, il cosiddetto fenomeno del “secondary ticketing”, dal primo luglio 2019 per i grandi eventi dal vivo previsti per oltre ...

Milano. Agriturismi : approvata nuova Legge regionale : È stata approvata dal Consiglio regionale lombardo la nuova legge regionale riguardante l’attività degli Agriturismi. Il testo prevede un riconoscimento

Fiducia al decreto crescita : che cosa cambia con la nuova Legge : Sì della Camera al voto di Fiducia per il decreto crescita: il provvedimento passerà al Senato per la seconda lettura...

Una nuova specie! Il gattovolpe non è una Leggenda e vive in Corsica... ecco il video : Dopo anni di ricerche in Corsica è stata finalmente individuata di gatti, conosciuta con il nome di “gatto volpe”, finora solo protagonista di leggende tramandate oralmente dai pastori. I gattofili di tutto il mondo saranno felici di sapere che nel loro adorato “pantheon” felino si è aggiunta una nuova specie di gatti da poco individuata dopo anni di ricerche. --Si tratta del gatto-volpe, molto più simile al felis silvestris ...

Motori – Nuova Toyota GR Supra : il ritorno della Leggenda [FOTO e PREZZO] : Attesa finita per la Nuova Toyota GR Supra, la quinta generazione della leggendaria sportiva di Toyota nonché il primo modello GR sviluppato dalla Toyota GAZOO Racing Torna dopo 17 anni di distanza dal termine della produzione, una delle vetture più iconiche di Toyota, la Toyota GR Supra, concepita per incarnare la vera essenza di una vettura sportiva, senza compromessi in termini di piacere e divertimento alla guida. Il progetto è stato ...

Québec - nuova Legge sull'immigrazione : 9.14 La provincia canadese del Québec ha approvato una controversa legge sull'immigrazione, che sposta l'attenzione nel sistema di accoglienza dal principio 'primo arrivato, primo servito' a un maggiore interesse verso le competenze utili nel mercato del lavoro locale. In base alle nuove norme, circa 18 mila richieste saranno respinte, andando a colpire circa 50 mila persone (molte delle quali già residenti),che dovranno riavviare l'iter per ...

E3 2019 : Wattson sarà la nuova Leggenda in Apex Legends : In questi minuti sul palco dell'EA Play gli sviluppatori di Apex Legends stanno svelando tutti i dettagli della Stagione 2.Tra le novità veniamo a conoscenza dell'arrivo di un nuovo personaggio. Wattson sarà la decima leggenda presente nel Battle Royale di Respawn. Questo personaggio è prevalentemente difensivo e grazie alle sua abilità riesce a modificare il gioco a proprio vantaggio.Gli sviluppatori hanno parlato qualche minuto del ...

La nuova Legge sullo stupro in Grecia : È stata presentata dal governo e adotta il cosiddetto "modello consensuale": ma ci sono volute le proteste dei movimenti femministi, perché una prima versione del testo era molto problematica

Tentato furto notturno in una tabaccheria - proprietario spara e uccide un ladro. Pm valutano nuova Legge su legittima difesa : Il titolare abita sopra la rivendita ed è uscito di casa quando ha sentito rumori nel locale sottostante. Sette i colpi sparati. La vittima è un uomo di origine moldava

Le Strade e le Rotte del Tonno rosso : nuova Legge sulla pesca siciliana : E' stato approvato ieri a Sala d'Ercole a Palermo, il disegno di legge sulla pesca denominato “Norme per la salvaguardia delle identità marine"