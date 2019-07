Italia-Ungheria | Semifinale Mondiali pallanuoto 2019 | data | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) L’ha sconfitto la Grecia per 7-6 e si è così qualificata alle semifinali deidimaschile in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud), gli azzurri hanno faticato tremendamente contro gli ellenici ma sono riusciti a passare il turno e ora affronteranno l’nella Classica per eccellenza. Il Settebello tornerà in acqua giovedì 25 luglio per sfidare i temibili magiari che oggi sono riusciit a regolare l’Australia soltanto a quattro secondi dal termine, si preannuncia dunque una sfida particolarmente tirata, incerta, avvincente e appassionante con una posta in palio davvero molto elevata: la squadra vincitrice non solo potrà disputare la finale iricontro Croazia o Spagna ma staccherà anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato e l’o ...

Federscherma : #Budapest Mondiali Assoluti Sciabola Femminile a Squadre ITALIA IN SEMIFINALEEEEE ?????????? Le azzurre supereranno l… - _Carabinieri_ : Campionato del mondo assoluto di #scherma a #Budapest in #Ungheria: medaglia di bronzo per l’Italia nella specialit… - Eurosport_IT : ITALIA CAMPIONE! ???? Agli Europei Under 18 di basket femminile, le azzurrine di coach Riccardi stendono l'Ungheria… -