Extra large i nuovi Honor 9X e 9X Pro dal 23 luglio | uscita in Italia | prezzo e scheda

(Di martedì 23 luglio 2019) Oggi 23è il giorno di9X e 9X Pro, considerando il fatto che da qualche ora sono ufficiali le schede tecniche di due prossimi all'esordio ufficiale sul mercatono. Nei giorni scorsi abbiamo condiviso con voi alcune anticipazioni in merito alle loro caratteristiche, come probabilmente ricorderete attraverso l'apposito articolo. In questo frangente, però, possiamo parlare finalmente di notizie ufficiali, soffermandoci anche suldi listino dei due smartphone e della loro data diin. Un pizzico di delusione per la mancanza del lettore nello schermo. Per il resto,9X e9X hanno davvero molto in comune. Entrambi possono contare su un display FullHD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,59 pollici. Per quanto concerne il processore, potranno contare su HiSilicon Kirin 810 con CPU octa core a 2,27 GHZ e GPU ARM Mali-G52 MP6. La prima differenza ...

