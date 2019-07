Casa Totti | Francesco e Ilary Blasi iniziano le riprese per la loro sitcom | saranno i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Ciak si gira in: ecco svelato il motivo per cui l’ex capitano della Roma e la moglie, da sempre gelosi dellaprivacy da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui social lavita privata. La coppia ha iniziato a girare laformato famiglia, “” appunto. A rivelarlo è il settimanale Chi che racconta come la coppia abbia già registrato due “puntate zero” con amici, risate, momenti di riflessione e gag, compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella dicelebrato nei giorni scorsi. E Chi svela in anteprima anche qualii primi due ospiti d’onore di: Teo Mammucari, collega della(insieme hanno condotto Le iene) e la cantante Emma Marrone, molto amata dai figli di. Al momento non c’è ancora una data di messa in onda precisa, ma la voglia di ...

