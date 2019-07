“Ora sei in cielo” Grave lutto per il noto volto di Canale 5 | morta la madre

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019)per ildi5. Ada Alberti, la famosa astrologa della tv amatissima dal pubblico digrazie alla sua presenza a Mattino 5, ha perso la. È stata proprio Ada Alberti a comunicarlo tramite i social. “Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre – ha scritto Ada Alberti su Facebook postando una foto che ritrae la sua mano mentre stringe quella della– Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio mamma”. Un dolore atroce per l’amata astrologa siciliana nota anche per essere la moglie di Franco Oppini (ex di Alba Parietti). Come ha fatto capire la Alberti nel post di Facebook, suaera malata da tempo. E ora ha trovato la pace. Nata a Catania nel 1962, Ada Alberti si è diplomata al liceo artistico per poi dedicarsi allo studio della danza jazz e del pianoforte. La ...

gigiodonna1 : Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister! - MisterDiFra : Sei un vincente, un combattente nato. Dimostralo ora, ancora una volta. #ForzaSinisa, un forte abbraccio. - Maurizi68468975 : @angelslilium @pdnetwork Magari carissima.....si lavora ma meglio cosí per ora. Sono contento di sapere che te la s… -