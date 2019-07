Larissa Iapichino | oro record | è tutta sua madre Fiona May

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Si chiama, ed è la nuova campionessa europea Under 20 di salto in lungo. Segni particolari: è figlia diMay, che del salto in lungo ha scritto pagine memorabili, diventando l'atleta italiana con più podi nei campionati del mondo di atletica leggera., 17 anni, ha trionfato agli Europei Under 20 di Boras, in Svezia, con la misura di 6.58, davanti alla svedese Tilde Johansson (6.52) e alla britannica Holly Mills (6.50). Si è trattato del primo, grande successo della giovane azzurra a livello internazionale, che ricalca quello di mammadi 32 anni fa. A Birmingham nel 1987, infatti, quando era ancora un'atleta della Gran Bretagna (la cittadinanza italiana l'ha acquisita dopo il matrimonio con Gianni, un passato da ottimo atleta azzurro), anche lei fu oro juniores con 6.64. Ricorsi storici (proprio come, anchenon aveva ...

ilpost : Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, ha vinto l’oro nel salto in lungo agli Europei di atletica Under 20 - Eurosport_IT : Larissa Iapichino come mamma Fiona May ???? È ORO nel salto in lungo agli Europei U20 con 6.58 metri! L'abbraccio fi… - Agenzia_Ansa : #Atletica, Larissa Iapichino oro come mamma #FionaMay #ANSA -