In Francia è stato ritrovato un sottomarino di cui si erano perse le tracce più di

Francia - morto Vincent Lambert : era in stato vegetativo dal 2008 : Vincent Lambert è morto. L'uomo era tetraplegico da oltre 10 anni ed era diventato il simbolo in Francia della lotta per il fine vita. Ne ha dato notizia la sua famiglia questa mattina....

Francia : morto Vincent Lambert - malato in stato vegetativo simbolo della battaglia sul fine vita : Dopo la "cessazione del trattamento" sanitario e l'inizio di una "sedazione profonda e continua" questa mattina nell'ospedale di Reims è morto Vincent Lambert, il paziente tetraplegico da dieci anni in stato vegetativo e diventato simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Aveva 42 anni e una figlia nata poco prima dell'incidente che l'ha lasciato per dieci anni in coma.Continua a leggere

Sea Watch - Francia : "Italia isterica" - Salvini : "Prossimi barconi a Marsiglia" | Conte : "Carola? E' stato ricatto politico" : La comandante della nave olandese, ai domiciliari, parla di "atti di autolesionismo tra gli stranieri a bordo". E sullo speronamento della motovedetta delle Fiamme Gialle: "Ho sbagliato la manovra, mi scuso"

In Francia è record : raggiunti i 44 - 3 gradi. È la temperatura più alta di sempre nello Stato : La Francia ha battuto oggi il suo record storico di temperatura più alta di sempre, con 44,3 gradi poco prima delle ore 14 nella cittadina di Carpentras (dipartimento di Vaucluse), nel sud del Paese.Il precedente record, di 44,1 gradi, venne raggiunto nel 2013 nel dipartimento del Gard. “È un dato di dimensioni storiche”, ha detto il metereologo Etienne Kapikian, secondo il quale questo record potrebbe essere ...

Formula 1 - stilettata di Raikkonen a Ricciardo : “la penalità in Francia? Se ci fosse stato un muro…” : Il pilota finlandese ha sottolineato come la penalità inflitta a Ricciardo in Francia fosse in linea con il regolamento Kimi Raikkonen ‘conferma’ le penalità inflitte a Ricciardo, retrocesso dal settimo all’undicesimo posto al termine del Gp di Francia per alcune scorrettezze commesse nella parte finale di gara. Photo4/LaPresse Iceman è tornato a parlare del comportamento dell’australiano in pista, dicendosi ...

Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “E’ stato un capolavoro. Vittoria facile? Non direi - ho sudato molto…” : E sono 79 in carriera. Lewis Hamilton continua a macinare i suoi avversari e fa suo anche il GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet si è assisto ad un vero e proprio dominio, frutto dell’abilità del britannico ed anche di una Mercedes impressionante. Non a caso il cinque volte iridato ha sfiorato anche il giro più veloce della corsa, stabilito da Sebastian Vettel con gomme nuove soft, sfruttando ...

L’ex leader dell’ETA Josu Ternera è stato liberato e poi di nuovo arrestato in Francia : Josu Ternera – ex leader del gruppo terroristico basco ETA che era stato arrestato a maggio in Francia dopo 17 anni di latitanza – è stato liberato e poi di nuovo arrestato. Mercoledì la corte d’appello di Parigi aveva infatti ordinato la

Platini arrestato in Francia : accusa di corruzione per i mondiali in Qatar 2022 : Micheal Platini, ex presidente della Uefa, è stato arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l?assegnazione dei mondiali di calcio al Qatar 2022. Lo scrive il sito...

Meteo - violente tempeste di grandine e piogge torrenziali in Francia : un morto e tanti danni. Dichiarato lo stato di catastrofe naturale [FOTO e VIDEO] : violente tempeste di grandine si sono abbattute sul centro e sul sud-est della Francia nel weekend del 15-16 giugno, provocando importanti danni alle infrastrutture e all’agricoltura. Grossi chicchi di grandine sono caduti su alcune zone della Lozère, in particolare Marvejols, Servières e Mende. Sui social, i residenti locali hanno condiviso le immagini delle piogge torrenziali e delle grandinate che si sono sviluppate, come mostrano le foto ...