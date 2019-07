“Il principe Harry voleva sposare Pippa Middleton | non Meghan Markle”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Il, la sorella di Kate, e nonMarkle“. A lanciare l’indiscrezione-bomba è stato il giornalista e biografo reale Duncan Larcombe che, come riporta il Sun, nel suo ultimo libro “The Prince: The Inside Story” si è chiesto se ilnon abbia cercato, nella sua futura sposa – l’ex attriceMarkle – una replica di. Un’ipotesi che ha creato molto scalpore nel Regno Unito anche perché non è la prima volta che si sollevano rumors su una possibile vicinanza tra il. Già nel 2011, dopo il matrimonio dei rispettivi fratelli infatti, si erano scatenati i gossip sulla simpatia tra i due, ipotizzando addirittura una love story tra loro. Il giorno delle nozze di William e Kate infatti,aveva conquistato la scena facendosi conoscere al mondo grazie a ...

