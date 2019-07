Il Ddl Pillon di nuovo in Senato fra le polemiche, Pd: “Non torneremo al Medioevo”

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ricomincia domani l'esame del ddlin commissione Giustizia a palazzo Madama. "Purtroppo non è l'ennesima fake news di questo governo. Lo fermeremo diinsieme all'Italia che non vuole tornare indietro a 50 anni fa", afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Molte associazioni femministe e movimenti sociali hanno indetto una conferenza stampa per chiederne il ritiro.