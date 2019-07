Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un “” per icomunali definiti e la possibilità di sperimentare allenze con liste civiche legate a comitati con cui “si è collaborato in alcuni territori“. Luigi Disul Blog delle Stelle presenta la riorganizzazione del M5S e la relativa votazione sulla piattaforma Rousseau. Il '' per icomunali e di municipio del Movimento 5 stelle "varrà solo e soltanto" per loro. Lo dice Luigi Di, capo politico 5s in un video tutorial pubblicato su Facebook in vista dell'assemblea degli iscritti in programma nei prossimi giorni sulla piattaforma Rousseau, spiegando che per icomunali in carica il primonon sarà conteggiato "per non disperdere l'esperienza maturata". "Questa regola è per me molto importate - sottolinea - perché i nostricomunali ...

Agenzia_Italia : Di Maio ha introdotto il 'mandato zero' per i consiglieri comunali - morissese : RT @maxeidon: Di Maio: “Abbiamo deciso di introdurre il #mandatozero.Un mandato che non si conta nella regola dei due mandati,che non vale'… -