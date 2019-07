Croke Park non è solo uno stadio

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 22 luglio 2019) Uno degli stadi più grandi d’Europa odia il calcio, odia il rugby, ma soprattutto odia gli inglesi. È una sorta di luogo sacro in cui lo sport è un ideale, è politica, storia, guerra, tradizione., tempio laico di Dublino, ha 82.300 posti ma non vuole gli sport stranieri, in particolare qu

davidebarts : RT @FulvioPaglia: L’illustrazione su Croke Park di @davidebarts è bellissima, la storia dello stadio è la storia di una nazione e delle sue… - LUZrossonero : RT @Donnie1899: Nell'inserto sportivo de @ilfoglio_it c'è un articolo stupendo di @FulvioPaglia su Croke Park. E ancora una volta penso al… - pierstefano : RT @FulvioPaglia: Uno dei più grandi stadi d’Europa odia il calcio, il rugby e gli inglesi. Oggi sul Foglio Sportivo racconto Croke Park, l… -