Triathlon | World Series Edmonton 2019 | Jonathan Brownlee si riscatta e vince su Mola e

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Si è disputata la gara individuale maschile valevole per ledella tappa di, in Canada. La prova si è sviluppata sulla distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) e ha visto il successo del britannico. Dopo una stagione piuttosto deludente nella quale non ha ottenuto i risultati che tutti si aspettavano, il classe 1990 ha centrato il grande risultato proprio nello stato dell’Alberta chiudendo in 54:52 (8:37 nel nuoto, 29:58 nella parte in bici e 15:01 nella corsa) distanziando di appena 5 secondi lo spagnolo Mario(9:01 nel nuoto, 29:48 nella bici e 14:47 nella corsa, sezione nella quale ha centrato un ottimo tempo) mentre completa il podio il belga Marten Van Riel a 10 secondi. Quarta posizione per il neozelandese Hayden Wilde con un distacco di 15 secondi dalla vetta, quinta per il francese ...

