Marvel MCU fase 4 – Le novità svelate al SDCC 2019

Fonte : nerdgate

(Di domenica 21 luglio 2019) Dopo neanche un mese dall’uscita di “Spider-Man: Far From Home” Il presidente deiStudios Kevin Feige ha rivelato nel corso del San Diego Comic Con, la4 dell’Universo Cinematografico. Si ripartirà il prossimo 20 maggio del 2020 con Black Widow a cui farà seguito, nell’autunno dello stesso anno, la serie TV “Falcon and the Winter Soldier”, a seguire The Eternals (6 Novembre 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 Febbraio 2021), la serie TV WandaVision (Primavera 2021), Doctor Strange and the Multiverse of Madnes (7 Maggio 2021), le serie TV Loki (Primavera 2021), What If (Estate 2021) ed Hawkeye (Autunno 2021) e per ultimo ma non meno importante, Thor: Love and Thunder (5 Novembre 2021). Tutte le altre serie tv che sono state ufficializzate potranno essere viste sulla nuova piattaforma streaming Disney+. ...

MarvelNewsIT : Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e p… - Cristinipini : RT @MarvelNewsIT: Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protago… - trappedfly : RT @MarvelNewsIT: Tutte le foto dall’incredibile panel dei Marvel Studios al #SDCC, durante il quale sono stati presentati titoli e protago… -