Viktorija Mihajlovic su papà Sinisa malato Sorrido e mi criticate | ma devo

Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic sono una coppia. Lo ufficializza il settimanale Chi. I diretti interessati non hanno mai confermato la voce, ma oggi sono spuntati sui social scambiandosi delle battute che di fatto comprovano l'esistenza della love story.

Moglie Mihajlovic - chi è Arianna Rapaccioni e le figlie Virginia e Viktorija [FOTO] : Moglie Mihajlovic – La notizie delle ultime ore è stata di quelle sconvolgenti, un fulmine a ciel sereno per un allenatore che aveva trovato la giusta dimensione sulla panchina del Bologna. Il tecnico potrebbe essere costretto a fermarsi a causa di una malattia, è quello che sta circolando sul web nelle ultime ore. L’allenatore potrebbe comunicare la decisione nella giornata di sabato o in conferenza stampa o tramite un ...

