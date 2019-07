Techetechetè | la Luna è la protagonista della puntata di questa sera sabato 20 luglio

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Dopo la belladi ierisugli Anni 80, stapunta in alto. In occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarcore, infatti, la trasmissione di Raiuno celebra il "Moon Day" con unainteramente dedicata al satellite terrestre. I filmati riguarderanno quindi canzoni, spettacoli e gag comiche aventi comela; per fare alcuni "pronostici", i videospezzoni potrebbero riguardare Gianni Togni con la sua famosa canzone ""; Vasco Rossi con "Dillo alla" o magari Domenico Modugno con "Selene". Nel corso, inoltre, non dovrebbero mancare "La" di Edoardo Bennato e i Broncoviz nella divertente parodia del film "Apollo11". Tuttavia, il bello dista proprio nel fatto che, fino alla messa in onda, i telespettatori sono praticamente all'oscuro dei filmati che andranno in onda....

