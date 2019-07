Ivan Cottini | Mi hanno chiesto di mettermi nud0 per andare in tv

La denuncia di Ivan Cottini : "In tv non c'è uguaglianza" - : Giorgia Baroncini L'ex ballerino di Amici è affetto da sclerosi multipla. In un video la denuncia: "Noi disabili dipinti come supereroi, ma non è così. Siamo persone normali" "Sono malato da più di sei anni. All'inizio avevo smesso di vivere, poi una mattina ho cominciato a spostare la mia attenzione sulle parti di corpo rimaste sane e da lì mi sono rinventato". A parlare è Ivan Cottini, ex ballerino di Amici affetto da sclerosi ...

Eleonora Daniele piange per Ivan Cottini/ Video : 'Un'emozione unica' : Eleonora Daniele piange per Ivan Cottini che a Storie Italiane torna a ballare da solo e promette che, se starà bene, tornerà ancora

Ballando con le Stelle - la finale : ospite Ivan Cottini : Ultima appuntamento con la sfida del dance show più amato d'Italia. Chi vincerà quest'edizione di Ballando con le Stelle?

Ballando con le stelle : Ivan Cottini ospite speciale della serata finale : Appuntamento questa sera in prima serata su Rai 1 con la finale di Ballando con le stelle 2019 che sarà condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli e che andrà in onda in diretta dall'Auditorium della Rai nel Foro Italico in Roma. La giuria dello show sarà come sempre composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guglielmo Mariotto, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni mentre, nella veste di opinionisti, anche in questa puntata ...

Ivan COTTINI/ Il ballerino malato di SLA : 'Bianca è l'unica donna...' - Ballando - : IVAN COTTINI sarà ballerino per una notte alla finale di Ballando con le Stelle, anticipata a venerdì 31 maggio su Rai 1. Il ballerino è malato di SLA.