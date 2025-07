Bimbo morto in vacanza in Puglia disposta l' autopsia

La procura di Brindisi ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino di cinque mesi di Alatri (Frosinone) morto la mattina del 14 luglio presso l'ospedale "Perrino". La sostituta procuratrice Livia Orlando - come riporta brindisireport.it - conferirĂ l'incarico al medico legale Domenico Urso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi trovato morto nel letto dei genitori

Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi muore nel sonno in un villaggio a Brindisi: disposta l’autopsia - La tragedia si è consumata nella notte scorsa in una struttura ricettiva di Specchiolla a Carovigno, dove la famiglia, originaria del Frusinate, stava ... Come scrive fanpage.it

Michael, neonato di 5 mesi morto mentre dormiva nel lettone con i genitori in vacanza: la “nanna” tra i cuscini, l'assenza di battito e l'allarme - Era in vacanza col padre e la madre, Michael, il neonato di 5 mesi morto in un villaggio vacanze sul litorale di Carovigno, in provincia di Brindisi. Scrive msn.com