Taiwan lancia esercitazioni militari a fuoco vivo sulle isole Matsu e Penghu | simulato assalto anfibio cinese

Le forze armate di Taiwan hanno condotto ieri esercitazioni a fuoco vivo sulle isole Matsu e Penghu, due avamposti strategici nel Mar Cinese Meridionale, situati al largo della costa cinese. Le manovre, riportate dal quotidiano Taiwan News, si inseriscono nel contesto delle crescenti pressioni militari esercitate da Pechino nei confronti di Taipei. Durante l’esercitazione è stato simulato un assalto anfibio da parte delle forze armate della Repubblica Popolare Cinese. Lo scenario ipotizzato ha visto l’impiego di unità corazzate e sistemi anticarro per respingere un’invasione: in campo sono stati schierati carri armati M60A3, veicoli corazzati CM21 e i micidiali missili Javelin di fabbricazione statunitense, già noti per il loro utilizzo nella guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

