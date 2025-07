Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent' anni dalla sua morte

Giovedì 17 luglio all’Acrobax (via della Vasca Navale) si ricorderĂ Federico Aldrovandi nel giorno del suo compleanno e a vent’anni della sua scomparsa con l’evento “Aldro vive i morti siete voi” organizzato dal comitato Federico Aldrovandi. Obiettivo della serata oltre a quello di ricordare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vent'anni senza Aldro Giovedì 17 luglio, nel giorno del compleanno di Federico Aldrovandi, insieme al Comitato Federico Aldrovandi ci ritroveremo ad Acrobax per una serata di ricordo, amore e lotta. Il 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi veniva uccis Vai su Facebook

