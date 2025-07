Mora: Lucca? Ha grandi margini di miglioramento e ha fatto bene a Udine, può essere il vice Lukaku idoneo per il gioco di Conte, ma è giusto che il Napoli valuti anche altri profili come Nunez. Zamboni, Zaccaria, Muselli, Mora, Carmine Esposito e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Zamboni: “Bene il Napoli sul mercato, Lucca? Sposo la scelta, è un ottimo acquisto, Conte può fare un lavoro straordinario”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

NM Live – Napoli, Lookman sarebbe un valore aggiunto, Milinkovic-Savic grande colpo e Lucca…