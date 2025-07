Trucco all'italiana | come creare il make up delle dive degli Anni 50

Nell' estate caldissima dei limoni (simbolo della Costiera Amalfitana e dell'estate italiana) che tutti amano, come fonte d'ispirazione dalle unghie ai capelli. Nei giorni della rievocazione della Dolce Vita e del dolce far niente, anche il trucco all'italiana si fa contemporaneo e internazionale. A renderlo ancora una volta unico, è la sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda che si è svolta a Roma. Con lo sfondo iconico del Foro Romano, le creazioni della nuova collezione hanno reso omaggio alla grandezza della Città Eterna. E il make up si è dato da fare per celebrare le dive di questa città che reso famoso il cinema italiano nel mondo.

Il trucco all'italiana della sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda è iconico; 15 idee semplici e originali per il trucco di Capodanno 2025; Il viola è il colore del make-up nel 2025. Blush, ombretti, mascara e lipgloss si tingono di viola scuro, lilla e malva.

