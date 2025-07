Putin va avanti con la guerra il report | non ha paura delle sanzioni e ha un esercito forte Meloni | Mosca non punta a costruire la pace

Il presidente russo Vladimir Putin intende continuare a combattere in Ucraina finche l'Occidente non si impegnera alle sue condizioni per la pace, imperturbabile di fronte alle minacce di Donald. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Putin va «avanti con la guerra», il report: non ha paura delle sanzioni e ha un esercito forte. Meloni: «Mosca non punta a costruire la pace»

Una lunga scia di sangue: così Putin colpisce i civili e porta avanti la sua guerra - La lista di civili morti a causa degli attacchi russi in Ucraina si allunga: una scia di sangue che va avanti ormai da anni.

La pace in Ucraina "non sarà immediata": nessun passo avanti nella telefonata tra Trump e Putin - Una doccia fredda per le speranze di una pace immediata in Ucraina. La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin non sembra avvicinare un accordo per la tregua.

Tajani: «Spero annuncio tregua Kiev in Vaticano. Senza passi in avanti altre sanzioni su Putin» - «Ci auguriamo che la fase conclusiva della trattativa» fra Russia e Ucraina «possa svolgersi in Vaticano.

