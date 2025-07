Auto | BMW sceglie cinese Momenta per sistema di assistenza guida alimentato da IA

BMW ha annunciato oggi una partnership con l’azienda tecnologica cinese Momenta per sviluppare insieme una nuova generazione di soluzioni di assistenza alla guida intelligente esclusivamente per il mercato cinese. La collaborazione mira a sfruttare l’intelligenza artificiale (IA) e l’esperienza di ingegneria automobilistica per creare un sistema sicuro, affidabile e pratico, adattato alle condizioni stradali locali. Il sistema, costruito sulla piattaforma Neue Klasse di BMW, comprendera’ una navigazione completa su autostrade, strade urbane e parcheggi automatizzati, consentendo un’esperienza di viaggio end-to-end nelle citta’ cinesi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

