Inter Women un torneo ad agosto contro i top club europei!

L’Inter Women ha iniziato il ritiro e parteciperĂ ad agosto alla “The Women’s Cup”, prestigiosissimo torneo in cui ci saranno anche altri tre top club di fama internazionale. Di seguito il comunicato ufficiale. COMUNICATO – Tutto pronto per “The Women’s Cup”, torneo di calcio femminile che approda per la prima volta in Italia e lo fa in grande stile. Dal 14 al 17 agosto 2025, l’Arena Civica ospiterĂ un’edizione speciale del prestigioso torneo internazionale, che vedrĂ l’ Inter Women protagonista assoluta accanto a tre top club europei: Juventus, F.C. Como Women e le campionesse in carica dell’ AtlĂ©tico Madrid. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Women, un torneo ad agosto contro i top club europei!

