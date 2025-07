Delitti di Villa Pamphili Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere

Nell’ interrogatorio di garanzia davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere Charles Kaufmann, principale sospettato per la morte della compagna e della figlia, trovate senza vita il 7 giugno nel parco romano di Villa Pamphili. L’atto si è svolto nel carcere di Rebibbia, dove il 46enne statunitense è stato portato dopo l’ estradizione dalla Grecia: era stato arrestato sull’isola di Skiathos. Sul volo per l’Italia Kaufmann avrebbe dato in escandescenza, aggredendo verbalmente gli agenti di scorta, per poi sostenere di essere stato picchiato. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Delitti di Villa Pamphili, Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann presto in Italia. Interrogatorio a metà luglio - Francis Kaufmann, il 46enne americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj, sarà estradato in Italia in questi giorni, forse la prossima settimana.

Villa Pamphili da romanzo: Kaufmann il vero enigma di una spy story internazionale - Roma, 22 giugno 2025 – Il talento di Mr. Ripley è far credere agli altri di essere ciò che non è. La frase calza perfettamente per Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, alias Matteo Capozzi, alias non si sa quanti.

