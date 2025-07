MotoGp Martin pronto a tornare a Brno | Sto migliorando non vedo l’ora

Bologna, 15 luglio 2025 – L’Aprilia c’è e va forte. E’ praticamente la seconda forza della Moto gp dopo Ducati e peccato per la caduta di Marco Bezzecchi al Sachsenring che ha privato Noale del quarto podio in una campagna estiva esaltante e con il punto più alto nella vittoria di Silverstone. Insomma, il Bez e Savadori sono riusciti a far crescere la moto e, ora che torna in gara il campione del mondo reduce da un lungo e positivo test fatto a Misano con la RS-GP, le aspettative sono molto alte, anche in ottica futura. Martin ha fissato in Brno il circuito di rientro in gara dopo la caduta in Qatar, ma per avere il via libera dovrà superare il controllo medico in programma giovedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Martin pronto a tornare a Brno: “Sto migliorando, non vedo l’ora”

In questa notizia si parla di: motogp - martin - pronto - tornare

MotoGp, Jorge Martin dimesso dall’ospedale: “Soffro ancora molto”. E non può lasciare il Qatar - Jorge Martin, il campione del mondo in carica della MotoGp, ha annunciato tramite un post su Instagram di essere stato dimesso dall ‘ Hamad General Hospital dov’era stato ricoverato a seguito dell’ennesima caduta stagionale che gli ha procurato un nuovo grave infortunio.

MotoGp, Rivola: “Tempi di recupero di Martin indefiniti, nessun sostituto in Aprilia” - Bologna, 24 aprile 2025 – Jorge Martin è stato dimesso dall’ospedale qualche giorno fa e sabato potrà tornare in Europa con un aereo medico.

Motogp, Jorge Martin vuole già lasciare Aprilia? Lo spagnolo medita di esercitare una clausola per liberarsi - Finita prima ancora di cominciare? Jorge Martin avrebbe intenzione di lasciare l’ Aprilia al termine di questa stagione approfittando di una clausola del contratto che svincola il pilota qualora dopo sei gare non sia in lizza per competere per il mondiale.

?Jorge Martin è pronto a tornare in sella ad una MotoGP #MotoGP Vai su X

Jorge Martin pronto a tornare a Brno Se passerà i controlli medici del giovedì lo rivedremo in pista Leggi il nostro articolo A cura di Deborah Lazzaro Vai su Facebook

MotoGP, Jorge Martin (Aprilia) in vista del rientro a Brno: C'è grande potenziale; MotoGP, Brno Aprilia: Jorge Martin pronto al grande ritorno, Bezzecchi vuole riscattarsi; MotoGP: Marc Marquez ha un nuovo rivale in pista.

MotoGp, Martin pronto a tornare a Brno: “Sto migliorando, non vedo l’ora” - Il campione del mondo in carica dovrà passare la visita medica per rendersi ‘fit’ per il gp di Repubblica Ceca: giovedì la giornata chiave. Segnala sport.quotidiano.net

MotoGP, Jorge Martin (Aprilia) in vista del rientro a Brno: "C'è grande potenziale" - Nel box, per il dodicesimo appuntamento stagionale, ci saranno Marco Bezzecchi e Jorge Martin, che si sottoporrà a una visita di co ... sport.sky.it scrive