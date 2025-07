Disabilità l’Osservatorio nazionale si riunisce | nuove linee guida per la protezione civile e focus su inclusione e progetti innovativi

L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità , convocato dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, si è riunito oggi per affrontare temi cruciali legati all'inclusione e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità .

Osservatorio sulla disabilità , la nomina di Tagliaferri accende lo scontro politico in Umbria - La ricostituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità , annunciata nei giorni scorsi dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, si trasforma in un nuovo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione.

Presentato, oggi all'Università degli Studi di Milano, il secondo rapporto annuale dell’Osservatorio giuridico permanente sui diritti delle persone con disabilità – Anno 2024, realizzato da Human Hall, l’hub per l’inclusione, l’innovazione e la tutela dei diritti uma Vai su Facebook

