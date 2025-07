Emergenza insegnanti di ruolo in Lombardia | 12mila posti da assegnare ma mancano i candidati

Insegnanti di ruolo: in Lombardia sono quasi 12mila i posti da assegnare, ma secondo la Cgil non ci sono sufficienti candidati. "L'obiettivo assegnato alla Lombardia è un quarto del contingente complessivo nazionale (24%): sappiamo giĂ che le graduatorie non solo non sono sufficientemente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Insegnanti, tredicimila cattedre vuote: perché la Lombardia è una sede poco ambita - Milano, 28 maggio 2025 – L’ultima campanella dell’anno scolastico 2024-2025 deve ancora suonare, ma inizia il risiko dei docenti per il 2025-2026.

Bersaglieri “sgraditi” in un liceo in Lombardia, Meloni: “Inaccettabile che degli insegnanti li considerino divisivi, grazie a loro abbiamo una nazione - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con fermezza sulla polemica scoppiata in un liceo scientifico lombardo, dove alcuni docenti hanno espresso riserve sulla visita dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, ritenendo che rappresentassero "valori distanti da quelli della scuola".

Scuola, i precari protestano ma Valditara si autoassolve; Idonei Concorso PNRR 2023, petizione da 12mila firme in 48 ore. I proponenti: una battaglia per la stabilitĂ lavorativa e la dignitĂ professionale; Scuola: in Lombardia aumentano i precari, situazione piĂą grave a Milano.

Immissioni in ruolo docenti 2025 Lombardia: istanze fase 1 fino al 16 luglio. AVVISO - 36238), con cui sono stati designati i destinatari di contratti a tempo ... Come scrive orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via: 48.504 posti disponibili (11mila in Lombardia), ordine graduatorie, Fase 1 e Fase 2. Decreto, tabella posti per regione e Allegato ... - Ai nastri di partenza le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26. Si legge su orizzontescuola.it