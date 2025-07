Incidente A1 strage in galleria a Barberino del Mugello | 3 morti gravi una donna e una bimba

Il tragico incidente è avvenuto nella galleria di Base sull'A1, nel comune di Barberino del Mugello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Incidente A1, strage in galleria a Barberino del Mugello: 3 morti, gravi una donna e una bimba

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta; Tragico incidente stradale in galleria sull’A1, morte tre persone; Tragedia in A1, morte tre persone. Ferite gravemente una donna e una bambina. Italia spaccata in due.

Tragedia in galleria A1 direttissima a Barberino del Mugello: 3 morti e 2 feriti gravi nello scontro tra mezzo pesante e autovettura - È un bilancio pesantissimo quello dell’incidente stradale avvenuto oggi, 15 luglio, sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello, in direzione B ... Riporta informazione.it

Barberino del Mugello, incidente in galleria A1 Direttissima: 3 morti e 2 feriti gravi - Tragico incidente oggi 15 luglio all'interno della galleria di base sulla A1 Direttissima, in direzione nord, nel territorio comunale di Barberino del Mugello (Firenze). Come scrive msn.com