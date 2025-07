Revenge porn processo a La Russa Jr | la giovane si costituisce parte civile Ma prima si discuterà del presunto stupro

Milano, 15 luglio 2025 – Reveng porn: la giovane donna presunta vittima dello scambio di immagini a sfondo sessuale tra Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni ha ottenuto la costituzione di parte civile e chiede una provvisionale di 50 mila euro. Ma si oppone alla richiesta di archiviazione per violenza sessuale. Provvisionale di 50mila euro. Si è aperta con la costituzione di parte civile della ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni, l'udienza preliminare nei confronti dei due ragazzi accusati di revenge porn aggravato dall'uso dello strumento telematico e per i quali la Procura di Milano ha chiesto l' archiviazione per l'accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Revenge porn, processo a La Russa Jr: la giovane si costituisce parte civile. Ma prima si discuterĂ del presunto stupro

