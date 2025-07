Un uomo ha trasformato il bagno di casa in un mondo pieno di tartarughe per onorare la moglie scomparsa, che le amava da sempre. Il progetto, nato quando lei era ancora in vita, è diventato un gesto d’amore postumo che ha fatto venire gli occhi lucidi a migliaia di utenti su TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it