Le stelle cadenti non aspettano San Lorenzo | ecco il trucco per vederle prima di tutti

La “notte di San Lorenzo”, quella delle stelle cadenti, è tradizionalmente fissata al 10 agosto. Eppure, non serve attendere così a lungo per vedere il cielo illuminarsi. Le Perseidi, lo spettacolo di meteore più spettacolare dell’anno, attraversano infatti i nostri cieli per oltre un mese, dal 17 luglio al 23 agosto, raggiungendo il loro momento di massima intensità il 12 e 13 agosto. Quindi, naso all’insù già dai prossimi giorni. Facciamo però chiarezza. Non si tratta di stelle cadenti Le Perseidi nascono dai detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 dagli astronomi americani Lewis Swift e Horace Tuttle. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le stelle cadenti non aspettano San Lorenzo: ecco il trucco per vederle prima di tutti

