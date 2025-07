A Francavilla c' è lo Shock Wave festival | autobus deviati divieto di bevande in vetro e lattina limitazioni agli alcolici

Quattro giorni di musica e divertimento, a Francavilla al Mare, con lo Shockwave festival, che animerà il lungomare Francesco Paolo Tosti da giovedì 17 a domenica 20 luglio. Si parte con il concerto di Anna, cui seguiranno gli eventi che vedranno protagonisti Irama, Tananai, Tony Boy e Artie 5ive. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: francavilla - festival - shock - wave

Caparezza allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare: nel 2026 un’estate di grande musica - È Caparezza il primo grande protagonista annunciato per lo Shock Wave Festival edizione 2026 di Francavilla al Mare.

Adriatic Film Festival 2025: il cinema indipendente torna a Francavilla al Mare dal 4 all'8 giugno - Dal 4 all’8 giugno 2025, l’Auditorium sul mare di Palazzo Sirena a Francavilla al Mare ospiterà l’ottava edizione dell’Adriatic Film Festival, manifestazione internazionale dedicata al cinema indipendente.

Valerio Aprea apre il Festival di SquiLibri a Francavilla al Mare con i monologhi di Mattia Torre - Ad accendere i riflettori sul Festival di SquiLibri per questa quarta edizione, sarà un appuntamento, in anteprima, con il teatro: sul palco dell'auditorium Sirena di Francavilla al Mare  il 19 giugno alle ore 21.

Tony Boy live a Francavilla al Mare! Shock Wave Festival – Lungomare Francesco Paolo Tosti Sabato 20 luglio 2025 ? Ingresso evento: [inserire info/link] Dopo un tour nei club sold out e l’uscita del nuovo album "Uforia", già tra i top della scena Vai su Facebook

Shock Wave Festival: il rapper Tony Boy in concerto a Francavilla al Mare; Tony Boy a Francavilla al Mare per lo Shock Wave Festival; Tony Boy arriva allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare il 20 luglio.

SHOCK WAVE FESTIVAL: SFERA EBBASTA IN CONCERTO A FRANCAVILLA AL MARE - FRANCAVILLA AL MARE – Sfera Ebbasta, tra i cantanti più ascoltati in Italia, si esibirà per lo Shock Wave Festival domani 22 luglio presso il Lungomare Tosti di Francavilla al Mare. Da abruzzoweb.it

Geolier allo “Shock Wave Festival” di Francavilla al Mare - Francavilla al Mare – C’è il secondo nome per lo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare, in programma dal 21 al 23 luglio all’arena del mare di via F. hgnews.it scrive