Aversa, 15 lug. - In un mercato in espansione come quello della cosmetica italiana, dove il fatturato ha superato i 16,5 miliardi di euro nel 2024 (+9,2% rispetto all'anno precedente), la nascita di nuovi brand non è più un'eccezione, ma una costante. C'è chi prova a distinguersi anche per approccio. Ed è il caso di Beautyves, progetto lanciato a maggio da Antonio Angelino, imprenditore campano già noto nel settore per aver importato in Italia il modello dei beauty outlet con il marchio Beauty Price. Il nuovo brand propone una linea di make-up e skincare che punta su inclusività, sostenibilità e prezzo calmierato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Beautyves, novità nel mercato della cosmetica made in Italy