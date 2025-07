Rinviato al 4 settembre il concerto di Fabio Concato all’Arena San Sebastiano

NAPOLI – Cambio di programma per il cartellone della quarta edizione dell’Arena San Sebastiano – Sere d’estate: il concerto di Fabio Concato, inizialmente previsto per giovedì 17 luglio, è stato rinviato a giovedì 4 settembre. La decisione si è resa necessaria a causa di motivi di salute dell’artista, certificati da documentazione medica che prescrive una prolungata astensione dal lavoro per effettuare urgenti accertamenti clinici. Lo spostamento della data riguarda non solo l’appuntamento di San Sebastiano al Vesuvio, ma anche gli altri impegni imminenti giĂ calendarizzati per il tour estivo 2025 di Fabio Concato. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Rinviato al 4 settembre il concerto di Fabio Concato all’Arena San Sebastiano

In questa notizia si parla di: rinviato - settembre - concerto - fabio

Rinviato a settembre lo sfratto della famiglia in "nero" da 10 anni - Rinviato all'11 settembre 2025 il provvedimento di sfratto di una intera famiglia che vive in via Padova 76 in affitto, con contratto mai registrato, in pratica quindi in "nero".

Premio Gentleman 2025: 30° Gran Galà Fair Play rinviato a settembre - E’ stato ufficialmente rinviato a settembre il Premio Gentleman 2025. Il 30° Gran Galà Premio Gentleman Fair Play si terrà a Milano nell’ultimo spezzone della stagione estiva e non più nel mese di maggio.

Pierina Paganelli, Louis Dassilva rinviato a giudizio per omicidio: il processo comincerà il 15 settembre - Louis Dassilva è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana morta accoltellata a Rimini nell'ottobre del 2023.

CONCERTO PRO AVIS & AIDO – Storie di donne tra poesia, commedia e musica Con il patrocinio del Comune di Peschiera del Garda, un appuntamento speciale che unisce arte, emozione e solidarietà . “Lei” – Laura Gambarin in un mosaico teatrale al f Vai su Facebook

Nocera Inferiore, rinviato al 3 settembre il concerto di Fabio Concato; RINVIATO - Musica in quota - Fabio Concato; Fabio Concato domenica 22 a Domobianca porta i successi di una carriera di oltre 40 anni.

San Sebastiano al Vesuvio, Fabio Concato in concerto per “Sere d’estate” - Continua a brillare sotto il cielo vesuviano la quarta edizione dell’Arena San Sebastiano – Sere d’estate, il progetto culturale fortemente voluto ... Lo riporta ilmattino.it

Rinviato il concerto di Fabio Concato - Il concerto di Fabio Concato, previsto per domani sera al Teatro Europauditorium, a causa di un fortissimo stato febbrile e influenzale dell’artista, è rinviato al 17 aprile, sempre all ... ilrestodelcarlino.it scrive