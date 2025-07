Sparano al volto di un gatto di colonia Enpa denuncia | Un atto disumano chi sa parli

Brisighella (Faenza), 15 luglio 2025 – “Ci troviamo davanti a un atto di violenza inaccettabile, crudele, per cui chiediamo che venga applicata con rigore la nuova legge. Chi si accanisce su un essere indifeso deve rispondere con la massima severità possibile”. Non usa mezzi termini l’ Enpa (Ente nazionale protezione animali) dopo il deprecabile episodio verificatosi nei giorni scorsi a Brisighella, dove un gatto appartenente a una colonia felina regolarmente censita, è stato colpito con un’arma da fuoco in pieno volto, da distanza ravvicinata. “ Un gesto crudele, inspiegabile e barbaro. E ovviamente un reato!”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

