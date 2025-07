Lonato del Garda | La Bohème

Mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 20.45 la Boheme di Giacomo Puccini alla Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda. Opera lirica a cura dell’Associazione La Bottega della Lirica. In caso di maltempo rinviato al 24 luglio. . 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Lonato del Garda: white party al Covento - Vestiti di bianco, accendi l’estate e conosci persone nuove sotto le stelle! Il format originale che trasforma sconosciuti in amici dal 2017- edizione speciale White Dinner.

Tiro a volo: i preconvocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda - In vista della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, l’Italia del trap e dello skeet è pronta a scendere in pedana per rompere il maggior numero di piattelli.

Tiro al volo, la Coppa del Mondo si gioca a Lonato del Garda: 560 atleti da 74 nazioni - Lonato del Garda (Brescia), 24 giugno 2025 – Il conto alla rovescia è partito: d al 5 al 13 luglio, a Lonato del Garda, nel Bresciano, si giocherà la Coppa del mondo di Tiro a volo.

