Dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo, Nico Williams rompe il silenzio e condivide per la prima volta le sue sensazioni. Le sue parole, riportate da Mundo Deportivo attraverso i canali ufficiali dell’ Athletic Bilbao, confermano non solo la volontĂ di restare, ma anche l’ambizione di lasciare un segno nella storia del club. La presentazione ufficiale:. Endika RĂ­o scrive su Mundo Deportivo: «Nico Williams è tornato, ieri ha iniziato la preparazione estiva a Lezama e oggi si è allenato per la prima volta con tutti i suoi compagni. Era anche il momento di mettere la firma sulla grande notizia dell’estate in casa Athletic Bilbao: il suo rinnovo fino al 2035, con il conseguente aumento della clausola, dopo alcune settimane di intensi rumors che lo avevano accostato al Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nico Williams parla dopo il rinnovo: «l’Athletic, il club della mia vita»