Garlasco su ignoto 3 è scontro tra accusa e difesa | al via il confronto del Dna con 30 persone

È un uomo. Non è né Alberto Stasi né Andrea Sempio. Per la seconda volta, le analisi genetiche hanno confermato la presenza di “Ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi. Un colpo di scena che alimenta nuove tensioni tra accusa e difesa nel caso Garlasco. La seconda prova scientifica ha confermato quanto già emerso: il profilo biologico identificato come “Y947” appartiene a un uomo ancora senza nome. Il DNA rilevato sul tampone orofaringeo eseguito nella bocca di Chiara Poggi ha restituito lo stesso risultato del primo esame. Si tratta dell’ormai noto “Ignoto 3”, un soggetto di sesso maschile sul quale ora si concentrano le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano e della procura di Pavia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, su «ignoto 3» è scontro tra accusa e difesa: al via il confronto del Dna con 30 persone

Garlasco, il giorno della verità: Stasi ha deciso di parlare, Sempio ‘colpevole alternativo’ e l’ombra di ‘ignoto 1’ complice nell’omicidio di Chiara Poggi - Garlasco (Pavia) – Più che dubbi e anomalie, vere e proprie contraddizioni. Sui rapporti personali, sui ricordi di quei giorni d’agosto di 18 anni fa, sugli elementi riscontrati sulla scena del crimine.

Garlasco, il terzo uomo. Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara - Svolta nelle indagini sul delitto Poggi. Trovato anche il sangue del fratello della vittima sul tappetino del bagno

Garlasco, dieci Dna per trovare chi ha ucciso Chiara Poggi. Chi è Ignoto 2? Andrea Sempio, le gemelle K e gli altri - La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

Nuovo colpo di scena nel delitto di Garlasco: la presenza di un DNA estraneo rilancia i dubbi sull'inchiesta. Accusa e difesa si sfidano su un punto cruciale: traccia utile o contaminazione? Ma soprattutto, chi è "Ignoto 3"?

Una svolta clamorosa nelle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Sul tampone orale di Chiara Poggi, mai analizzato in 18 anni, i periti incaricati dal Tribunale di Pavia hanno trovato materiale genetico «Y» appartenente ad un uomo non

