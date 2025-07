Con tariffe al 30% negli Usa fuori gioco tutta la Doc Montepulciano d’Abruzzo La previsione catastrofica di Alessandro Nicodemi

Per i vini abruzzesi, gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di riferimento: impossibili da rimpiazzare. Per questo il presidente del Consorzio rifiuta il muro contro muro diplomatico. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Caos dazi negli Usa: Trump se la prende con i “giudici di sinistra” ma (per ora) le tariffe restano in vigore - L’imposizione di dazi alle importazioni negli Stati Uniti, annunciata dal presidente Donald Trump durante il cosiddetto “Liberty Day” del 2 aprile scorso, ha provocato un vero e proprio scontro istituzionale negli Usa con l’inquilino della Casa bianca che si l’è presa con “i giudici di sinistra” dopo essersi visto prima sospendere e poi temporaneamente ripristinare dalle corti federali le tariffe doganali, che restano – per ora – in vigore.

Dazi, Trump beffa l’Ue con tariffe al 30%: “Li eliminerò se spostate aziende negli Usa” - A far riflettere è il commento del Tycoon all'annuncio dei dazi. "Se desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera" L'articolo Dazi, Trump beffa l’Ue con tariffe al 30%: “Li eliminerò se spostate aziende negli Usa” proviene da Il Difforme.

Dopo i nuovi dazi per il Canada è arrivato il turno dell’Unione europea. Il presidente americano Donald Trump ha inviato a Bruxelles la lettera con le nuove tariffe per gli Stati membri. «A partire dal 1° agosto 2025, applicheremo all’Unione Europea una tariffa Vai su Facebook

Un dazio al 30% può considerarsi un embargo, Economia Regione; La Sicilia è il paradiso delle compagnie; L'Ue continua a negoziare sull'accordo con tariffa al 10%. Verso l'intesa sulle e-car cinesi.