Camion contro auto in galleria sull’A1 | 3 morti gravi una donna e una bambina Code tra Firenze e Bologna

Grave incidente sull’ autostrada A1, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, un camion e una macchina si sono scontrati provocando la morte di tre persone. Altre due persone sono rimaste ferite: sembra si tratti di una bambina e una donna. L’incidente tra l’auto e il mezzo pesante è avvenuto in galleria al km 26+800, tra Firenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello ( Firenze ), in direzione nord. Il tratto autostradale è stato chiuso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni pare il camion abbia tamponato la macchina. Il violento impatto avrebbe ucciso sul colpo le tre vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Camion contro auto in galleria sull’A1: 3 morti, gravi una donna e una bambina. Code tra Firenze e Bologna

