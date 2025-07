ea fc 26 svelati i bonus pre order della versione ultimate

I pre order di EA Sports FC 26 non sono ancora aperti ma grazie ad un video divulgato sui social ufficiali del PSG possiamo anticiparvi i bonus della versione Ultimate. Per EA Sports FC 26 sono previste diverse edizioni. La versione standard che dovrebbe essere proposta al prezzo di 79,99€ mentre la versione ultimate dovrebbe essere confermata al prezzo di 109,99€. La versione ultimate vi garantirà l’accesso anticipato di una settimana senza limiti a tutte le modalità di gioco disponibili al day one oltre ad un bonus di 6.000 FC Points da poter utilizzare per aprire i pacchetti. Inoltre sarà garantito l’accesso gratuito a tutti i contenuti del Premium Pass della Stagione 1. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

