Caso Resinovich la polizia in casa di Visintin | Accertamenti sul macchinario per affilare coltelli

Trieste, 15 luglio 2025 – La polizia giudiziaria è tornata nell’appartamento di Sebastiano Visintin, l’uomo indagato a Trieste per l’omicidio della moglie, Liliana Resinovich. Secondo Il Piccolo online gli accertamenti disposti dalla pm Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo, nella casa di via Verrocchio si sono concentrati su tutti i macchinari  in dotazione a Visintin – che fa l’arrotino – per l ’affilatura dei coltelli.   Lo scorso 9 aprile, durante una prima perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti avevano sequestrato un maglione di colore giallo, un paio di guanti in pile e oltre 700 arnesi tra coltelli, forbici e cesoie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Resinovich, la polizia in casa di Visintin: “Accertamenti sul macchinario per affilare coltelli”

In questa notizia si parla di: resinovich - polizia - visintin - accertamenti

“La polizia a casa di Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, glli ultimi sviluppi sul caso - Il caso di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, continua a essere al centro delle cronache giudiziarie.

Caso Resinovich, la polizia in casa di Visintin: “Accertamenti sul macchinario per affilare coltelli”; Caso Resinovich, nuova perquisizione in casa di Visintin; Liliana Resinovich, nuova perquisizione in casa del marito Sebastiano Visintin.

Liliana Resinovich, nuova perquisizione a casa di Visintin: faro sul macchinario per l'affilatura dei coltelli - Nuova perquisizione questa mattina a casa di Sebastiano Visintin nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Come scrive msn.com

Liliana Resinovich, perquisita (di nuovo) la casa del marito Sebastiano Visintin: faro sul macchinario per l'affilatura dei coltelli - Nuova perquisizione questa mattina a casa di Sebastiano Visintin nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Si legge su msn.com