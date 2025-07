Melania è l’Agente Trumpenko | gli ucraini esaltano la first lady Usa dopo le rivelazioni di Trump sul suo sostegno a Kiev

Pacificatrice o agente speciale? I social media ucraini ironizzano su Melania Trump. Post, reel, meme e un soprannome nuovo, Agente Trumpenko. Cappello a visiera larga, sguardo circospetto e una giacca con l'emblema del tridente ucraino, ecco la divisa che il web ha attribuito alla first lady dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che al segretario generale della Nato Mark Rutte avrebbe detto di aver mutato alcune sue posizioni sulla Russia dopo un confronto con la moglie. "Torno a casa e dico alla first lady 'ho parlato con Vladimir oggi. Abbiamo avuto una conversazione meravigliosa'. Lei ha risposto 'davvero? Un'altra città è appena stata colpita!'", è il racconto del tycoon.

Melania Trump diventa "agente Trumpenko": gli ucraini la celebrano sui social - Dopo le dichiarazioni di Donald Trump alla Casa Bianca, i social ucraini esaltano il ruolo di Melania nel cambio di rotta verso la Russia: tra meme e omaggi, nasce il personaggio dell’agente Trumpenko

